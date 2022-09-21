Передумали воевать: в РФ после выступления Путина массово раскупили билеты за границу

В РФ после выступления Путина массово раскупили билеты за границу/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

В стране-агрессоре России после объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации массово раскупили билеты в другие государства.

Как сообщает телеграм-канал российского издания "Медуза", наибольшим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения.

"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван", – отмечается в сообщении.

Telegram Медуза

Telegram Медуза

Позже в соцсетях начала распространяться информация, якобы в РФ аэропортам и железной дороге запретили продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет. Однако незадолго после этого такую информацию опровергли в российском "Аэрофлоте".

В "Медузе"рассказали, что россияне без загранпаспорта могут сбежать в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Для тех, кто имеет загранпаспорт, этот список немного длиннее. Среди таких стран – Грузия, Мексика, Египет, Турция, Израиль, Молдова, Северная Корея и другие страны.

Однако цены на авиабилеты резко выросли.

"После того, как Путин объявил мобилизацию, цены на авиабилеты из России резко выросли. По некоторым направлениям билетов на прямые рейсы на ближайшие дни уже нет, но можно лететь с пересадками", – пишет издание.

Напомним, что поехать во многие страны Европы для россиян теперь проблематично. Ранее во въезде российским туристам отказали Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. С полуночи понедельника, 19 сентября, запрет въезда начал действовать в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Ограничения не затронут только тех россиян, которые едут в Польшу или страны Балтии, чтобы встретиться с родственниками или по гуманитарным причинам.

Мобилизация в России

20 сентября Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что приняты "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Россияне мигом отреагировали на это в сети. Они начали сыпать комментариями, что "пусть сам идет, если такой умный" и спрашивать, пойдут ли на фронт российские пропагандисты. Часть россиян возмущается, часть – не понимает, что означает объявленная мобилизация.

Украинцы отреагировали на это решение мемами в соцсетях. Украинцы шутили, что теперь придется собирать на пакеты, и что в следующем году в нашем государстве хорошо заколосятся хлеба.

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