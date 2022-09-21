"Эка хлопца перекрутило": Арестович указал на признаки "внутренней катастрофы" в языке тела Путина

Алексей Арестович проанализировал язык тела Владимира Путина / Фото Facebook, скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович проанализировал язык тела российского диктатора Владимира Путина во время видеообращения 21 сентября и заявил, что у хозяина Кремля наблюдаются явные признаки "внутренней катастрофы".

"Эка хлопца перекрутило. Уклон влево (позвоночник - вопрос о власти), попытка закрыться левой рукой, не знает, куда деть правую. Речь полная извинений, интонации просящие, местами - заискивающие. Все признаки внутренней катастрофы", - написал Арестович в Facebook.

"Со мной такое бывает только когда какой-нибудь Вася или Татьяна из Жашківа уведомляют, что от меня отписались", - пошутил он.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр оборон РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

Пропагандистка Маргарита Симоньян сразу после этого устроила в своем Telegram-канале анонимное голосование. Судя по всему, большинство россиян не в восторге от решения хозяина Кремля "упаковать в пакеты" своих граждан. В частности, 41% подписчиков пропагандистки проголосовали за пункт "Мне страшно".

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