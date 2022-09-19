Польша и страны Балтии закрыли въезд для россиян с 19 сентября: все детали

Польша и страны Балтии закрыли въезд для россиян с 19 сентября/ УНИАН, Reuters

Запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, который ранее ввели эти страны, начал действовать с полуночи понедельника, 19 сентября. Граждане страны-агрессора РФ теперь не могут попасть в эти государства через шенгенскую внешнюю границу. Также для них теперь закрыт въезд на территорию других стран Евросоюза транзитом через территории упомянутых стран.

Такие решения ранее приняли правительства этих государств. Причина решения – развязанная Россией война против Украины. Правительства Польши и стран Балтии подчеркнули, что считают поездки граждан РФ угрозой своей общественной безопасности, а также безопасности Шенгенской зоны в целом.

Детали введенных ограничений

Теперь на территорию Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и транзитом через них в другие страны ЕС не могут ехать россияне, которые имеют краткосрочную шенгенскую визу, которую выдали с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий.

Также в эти страны россияне не могут попасть через территорию других стран Евросоюза.

Упомянутые четыре государства с сегодняшнего дня, 19 сентября, не будут выдавать россиянам краткосрочных туристических виз.

Однако ограничения не затронут тех россиян, которые едут в Польшу или страны Балтии, чтобы встретиться с родственниками или по гуманитарным причинам.

Почему эти 4 страны решили ввести ограничения

Они решили закрыть въезд в ЕС российским туристам, потому что государства-члены Евросоюза не смогли договориться относительно полного запрета виз для всех граждан РФ, и решили просто приостановить действие упрощенного визового режима.

Решение о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима с РФ было принято в ЕС 9 сентября и начало действовать 12 сентября. Оно предполагает:

подорожание визового сбора от €35 до €80;

возможность увеличения срока выдачи виз до 6 месяцев;

выдачу виз только на срок поездки (страны Евросоюза еще планируют это);

возможность уменьшения количества долгосрочных и многократных виз или полного прекращения их выдачи.

Страны ЕС приняли такое компромиссное решение приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ из-за того, что много стран, входящих в Евросоюз, пригрозили сделать это в одностороннем порядке в случае непринятия решения на уровне всего блока.

Какие еще страны ранее запретили въезд россиянам

Ранее во въезде российским туристам также отказали Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Эти страны не принимают от граждан страны-агрессора России документов для оформления туристических виз.

Могут ли россияне попасть в ЕС

Сейчас у граждан РФ остался только один способ добраться до Европейского Союза сухопутным путем – через территорию Финляндии.

Эта страна собиралась присоединиться к инициативе не пускать на свою территорию российских туристов, однако в МИД государства затем заявили, что не видят законных оснований для введения такого полного запрета. Но эксперты предполагают, что Финляндия присоединится к инициативе потом – когда через ее территорию начнут ехать в ЕС слишком много граждан РФ.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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