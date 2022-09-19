Потери оккупантов зашкаливают: эксперт объяснил, кто не попадает в сводки Генштаба

Виктор Андрусив рассказал о потерях армии РФ / Reuters, Радио Свобода

Цифра потерь российских оккупантов в Украине, которую оглашает Генштаб, максимально близка к реальности, заявил бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив.

В интервью Главреду он пояснил, что у бойцов ВСУ предварительно есть информация о том, куда должен быть нанесен удар, то есть они знают и видят, куда бьют, куда отправляют снаряды.

"А по факту все это проверяется перехватами, потому что российские военнослужащие вызывают эвакуацию или докладывают своим о потерях. У нас ведется разведка, которая все это слушает. Цифра – более 50 тысяч – не является стопроцентно точной, но она максимально приближена к реальности", - говорит эксперт.

При этом он уточнил, что эта цифра не всегда учитывает погибших из "ЛНР" и "ДНР", однако обычно их гибнет больше, чем фиксируют ВСУ.

"К бойцам из "ЛДНР" российская армия относится крайне пренебрежительно и не слишком хочет их считать, ведь часто этих людей используют как разведывательные группы, которые просто отправляют вперед, чтобы их расстреляли, дабы, таким образом, выявить украинскую позицию, с которой велся огонь. Поэтому учет погибших из "ЛДНР" не слишком тщательно ведется", - добавил Андрусив.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов.

По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они пребывают в удобной позиции – обороне.

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