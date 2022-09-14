Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: Данилов озвучил соотношение потерь Украины и оккупантов

Данилов озвучил соотношение потерь Украины и оккупантов / УНИАН и сайт президента Украины

Во время контрнаступательной операции ВСУ на Харьковском направлении, несмотря на ее успешность, украинское войско понесло потери. Об этом в эфире 24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Но, как говорит чиновник, в то же время, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они были в удобной позиции – обороне.

"На одного нашего погибшего воина приходится 9-10 погибших россиян, ворвавшихся на нашу землю. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне", – отметил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, благодаря эффективному выполнению задач украинскими бойцами в случае с контрнаступлением на Харьковщине все вышло с точностью до наоборот.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины проводит контрнаступательную военную операцию для освобождения захваченных районов Харьковской области от российской оккупации.

Руководитель ОВА Олег Синегубов ранее заявил, что украинские бойцы на определенных участках дошли до границы с Россией. Оккупанты бегут в глубину фронта, либо на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников полагает, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине проходит лучше, чем ожидалось. Силы обороны Украины показали способность бить российские войска. Однако праздновать победу рано, враг может перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что армия Украины на Харьковщине уже освободила более 300 населенных пунктов.

Военная операция продолжается. ВСУ работают над последовательной деоккупацией районов региона.

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