Украинцев не предупредили о начале войны с РФ: Данилов назвал причину

Алексей Данилов рассказал о начале войны с РФ / УНИАН, Генштаб ВСУ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о том, почему украинцев не предупредили о вторжении РФ в феврале.

Украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники. Об этом он заявил в интервью Wirtualna Polska.

В ответ на вопрос, что в случае предупреждения о начале войны удалось бы избежать многих жертв, секретарь СНБО ответил: "Если бы мы не готовились к войне, мы бы сегодня не сидели в этом кабинете, а российские танки были бы в Варшаве, Праге или Вильнюсе. Мы защищаем не только свою землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство тому, что подготовка к войне велась".

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Он также указал, что украинские власти не хотели допустить паники, ведь одной из задач РФ была дестабилизация общества.

"Если бы вспыхнула массовая паника, никто не справился бы с ней. На совести Путина все жертвы среди мирного населения и никто не спешит привлекать его к ответственности", - добавил Данилов.

Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил о том, что Владимир Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука.

Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.

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