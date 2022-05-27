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Месть за Медведчука: стало известно, когда Путин начал готовиться к войне

27 мая 2022, 14:39

Арест Медведчука в Украине стал формальным поводом для начала полномасштабного вторжения.

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Путин начал готовиться к войне после ареста Медведчука / kremlin.ru, УНИАН

Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука. Именно так считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает LatyninaTV.

Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.

"Он (Путин - Главред) живет в мире "пацанских понятий". И когда твоего члена семьи арестовали, надо что-то делать. Неважно, как ты к нему относишься, на тебя начинают поглядывать пацаны из окружения. Для сохранения авторитета необходимо что-то сделать", - сказал Алексей Арестович.

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Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

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