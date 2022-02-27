Медведчук сбежал из-под домашнего ареста: версия адвокатов кума Путина

Виктор Медведчук / Reuters

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, где должен был находиться под домашним арестом по решению суда.

Информацию об этом подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Он предположил, что вероятнее всего Медведчук может попытаться скрыться в России.

Позиция адвокатов Медведчука

Адвоката Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но говорит, что он остаётся в столице.

По ее словам, в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о якобы поступающих ему угрозах.

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"В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности. При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины и все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом", - заявила Чередниченко.

Дело Медведчука

Напомним, Печерский районный суд в Киеве продлил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Его подозревают в незаконной торговле украинским углем с главарями ОРДЛО.

Кроме того, известно, что крестным отцом дочери Медведчука Дарьи является президент России Владимир Путин. И у них несмотря на аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе, сохраняются достаточно тесные отношения.