Жена Медведчука Оксана Марченко со спешкой уехала из Украины – СМИ

Ее автомобиль заметили во время пересечения границы в сторону Беларуси.
Жена украинского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь.
Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
Марченко пересекла государственную границу в сопровождении четырех мужчин, которые, вероятно, являются охранниками. Она проехала через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.
Два автомобиля "Тойота" тщательно проверили перед тем, как они покинули территорию Украины.
Также издание обнародовало соответствующее видео.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал всех народных депутатов, которые покинули Украину из-за угрозы российского вторжения, вернуться назад – иначе руководство государства сделает соответствующие серьезные выводы.
Также позже в СМИ обнародовали список нардепов, покинувших Украину. В правоохранительных органах отметили, что за пределами Украины находятся 23 народных депутата.
Вас также может заинтересовать:
- Уменьшилась вероятность вторжения РФ, но участятся точечные обострения: Климкин о действиях Путина
- В случае вторжения России в Киеве полностью эвакуируют население-КГГА
- Вся 40-миллионная страна должна встречать врага в случае вторжения РФ – Галушкина
- РФ создает почву для вторжения: США раскрыли сценарий агрессии РФ
- "Указывает на подготовку к вторжению": из ОРДЛО запретили выезжать мужчинам-омбудсмен