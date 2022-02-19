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Жена Медведчука Оксана Марченко со спешкой уехала из Украины – СМИ

19 февраля 2022, 09:03
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Ее автомобиль заметили во время пересечения границы в сторону Беларуси.

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Марченко уехала из Украины в Беларусь/ Instagram oksana.marchenko.official

Жена украинского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь.

Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Марченко пересекла государственную границу в сопровождении четырех мужчин, которые, вероятно, являются охранниками. Она проехала через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Два автомобиля "Тойота" тщательно проверили перед тем, как они покинули территорию Украины.

Также издание обнародовало соответствующее видео.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал всех народных депутатов, которые покинули Украину из-за угрозы российского вторжения, вернуться назад – иначе руководство государства сделает соответствующие серьезные выводы.

Также позже в СМИ обнародовали список нардепов, покинувших Украину. В правоохранительных органах отметили, что за пределами Украины находятся 23 народных депутата.

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