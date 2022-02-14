"Вернуться в Украину в течение 24 часов": в СМИ появился список нардепов, которые покинули Украину

Самолет / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский, 14 февраля попросил всех депутатов, которые покинули Украину на фоне угрозы вторжения войск России, вернуться в страну в течение 24 часов.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, за пределами Украины находятся 23 народных депутата.

В частности, речь идет о таких народных избранниках:

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);

Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);

Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);

Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);

Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);

Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);

Устинова Александра (Голос), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);

Железняк Ярослав (Голос), 12 февраля отправился в Париж (Франция);

Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);

Алексейчук Александр (Слуга народа), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);

Аллахвердиева Ирина (Слуга народа), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);

Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);

Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);

Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);

Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);

Кривошеев Игорь (Слуга народа), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);

Нагорняк Сергей (Слуга народа), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);

Пивоваров Евгений (Слуга народа), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);

Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);

Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);

Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);

Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);

Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

Кроме того о руководство фракции Слуга народа попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.

В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.

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Что сказал Владимир Зеленский

В своем обращении к нации Зеленский заявил о необходимости вернуться в страну всем государственным служащим и народным депутатам всех уровней.

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"Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом", - сказал президент.

Олигархи покидают Украину

В воскресенье появилась информация, что украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами.

Сообщалось, что только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

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