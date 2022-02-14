"Вернуться в Украину в течение 24 часов": в СМИ появился список нардепов, которые покинули Украину

За пределами Украины находятся 23 народных депутата.
Президент Владимир Зеленский, 14 февраля попросил всех депутатов, которые покинули Украину на фоне угрозы вторжения войск России, вернуться в страну в течение 24 часов.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, за пределами Украины находятся 23 народных депутата.
В частности, речь идет о таких народных избранниках:
- Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
- Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
- Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
- Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
- Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
- Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
- Устинова Александра (Голос), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
- Железняк Ярослав (Голос), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
- Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
- Алексейчук Александр (Слуга народа), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
- Аллахвердиева Ирина (Слуга народа), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
- Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
- Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
- Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
- Кривошеев Игорь (Слуга народа), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
- Нагорняк Сергей (Слуга народа), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
- Пивоваров Евгений (Слуга народа), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
- Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
- Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
- Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.
Кроме того о руководство фракции Слуга народа попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.
В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.
Что сказал Владимир Зеленский
В своем обращении к нации Зеленский заявил о необходимости вернуться в страну всем государственным служащим и народным депутатам всех уровней.
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"Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом", - сказал президент.
Олигархи покидают Украину
В воскресенье появилась информация, что украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами.
Сообщалось, что только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
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