Зеленский призвал олигархов вернуться в Украину

Владимир Зеленский / Reuters

В Украине существует большая проблема с олигархами, однако государство на ситуацию влиять не будет. Они сделали свой выбор, но должны вернуться в страну в течение 24 часов. Свой приговор они себе уже вынесли. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Я считаю, большая проблема с этими олигархами. Государство на бизнес влиять не может и не будет. Они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну. Они все участники приватизации, государство им дало большой шанс", - сказал Зеленский.

Новость дополняется