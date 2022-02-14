Зеленский призвал олигархов вернуться в Украину

Олигархи уже вынесли себе приговор, считает Владимир Зеленский.
В Украине существует большая проблема с олигархами, однако государство на ситуацию влиять не будет. Они сделали свой выбор, но должны вернуться в страну в течение 24 часов. Свой приговор они себе уже вынесли. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Я считаю, большая проблема с этими олигархами. Государство на бизнес влиять не может и не будет. Они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну. Они все участники приватизации, государство им дало большой шанс", - сказал Зеленский.
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Автор: Андрей Ганжа