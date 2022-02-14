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Итоги встречи Зеленского и Шольца в Киеве - все подробности

14 февраля 2022, 16:48

Переговоры Шольца и Зеленского длились почти 2 часа.

Зеленский, Шольц
Зеленский и Шольц / reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Олава Шольца стал первым после избрания его на должность канцлера.

Как заявил на брифинге Владимир Зеленский, он обсудил с канцлером Германии юридические гарантии защиты Украины.

"Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности. Говорили о закладке конкретных юридических гарантий, способных защитить Украину", - сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что в ходе переговоров с немецким канцлером обсуждались ключевые подходы к созданию архитектуры безопасности в Европе.

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Также лидеры говорили о необходимости заложить в нее конкретные юридические гарантии, которые будут способны защитить Украину.

Санкции и Северный поток-2

Зеленский подчеркнул, что на фоне угроз против России следует применить серьезные санкции.

Кроме того, президент не обошел тему Северного потока-2.

По словам Зеленского, Германия должна стать гарантом сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

Германия выделит Украине 150 млн евро

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении новых кредитов для Украины. Один из них - на сумму 150 млн евро - это быстрая выплата.

"Я могу объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит", - заявил Шольц.

Отказ от НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО. Однако некоторые страны намекают на риски со вступлением Украины в Альянс.

"Что касается заявления нашего посла, ответ Кулебы был официальным и предметным. Правильно ли мы все его поняли или неправильно? В том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали. Сегодня некоторые лидеры немного намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о членстве в НАТО, потому что эти риски связаны с реакцией РФ... Мне кажется, что никто этого уже не скрывает и мы должны быть откровенными, это решение зависит от нас", - заявил он.

"Побег олигархов" из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что накануне страну покинули несколько десятков чартеров с народными депутатами, олигархами и бизнесменами. В частности, он призвал их вернуться в течение 24 часов.

"Я от себя хочу попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам нужно всем как государству, как руководству, делать выводы", - отметил Зеленский.

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Что известно о визите Шольца в Украину

Немецкий канцлер прилетел в Украину 14 февраля. Уже 15 февраля Шольц полетит в Москву и будет говорить с президентом России Владимиром Путиным.

Перед своими визитами Шольц четко очертил, что ждет от России деэскалации. Он подчеркнул – дальнейшая военная агрессия Кремля будет иметь очень серьезные последствия.

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Владимир Зеленский Олаф Шольц
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