В случае атаки на Украину санкции против РФ будут шире, но их разглашать не станут - Шольц

Олаф Шольц / Фото Reuters

В случае вторжения России в Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидировано введут санкции против РФ. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом заранее содержание санкций разглашать не будут.

"В ситуации с Украиной говорится, что мы стоим вместе. Это факт и это мощный месседж. Мы едины в том, что должны действовать вместе. Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы будем в состоянии принять решение — Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Этот месседж, который поняли и в России", — цитирует Шольца Укринформ.

Весь пакет ограничительных мер, которые могут применить в отношении России, партнеры решили пока что не раскрывать. Отмечается лишь, что пакет санкций может оказаться шире, чем считается. В таком случае, по словам Шольца, они будут иметь больший эффект.

Также канцлер Германии выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическими средствами. Он упомянул свой предстоящий визит в Киев и Москву, а также встречу политических советников в "нормандском формате".

"Есть надежда, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии – единству и предупреждению о строгих санкциях в случае военной агрессии и одновременно использования переговорных форматов – мы вместе сможем обеспечить безопасность в Европе", – резюмировал канцлер ФРГ.

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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц впервые посетит с официальным визитом Украину 14 февраля. В этот день состоится встреча главы немецкого правительства с президентом Владимиром Зеленским. В Киеве отмечают важную роль Берлина в нормандских переговорах по Донбассу и считают визит демонстрацией поддержки украинского государства в ситуации с вызовами для европейской безопасности.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились 7 февраля. Байден заявил, что две страны "идут нога в ногу" в противостоянии российской агрессии, в том числе в Украине.

Шольц во время своей первой поездки в Белый дом сказал, что США и Германия являются "ближайшими союзниками и активно сотрудничают". Канцлер Германии подчеркнул, что у него с Байденом общие задачи, в частности, "борьба с российской агрессией против Украины".

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес. По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

Отметим, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки, сообщает издание Bloomberg.

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