УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В случае атаки на Украину санкции против РФ будут шире, но их разглашать не станут - Шольц

10 февраля 2022, 07:57
Прослушать новость
Остановить

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическими средствами и обеспечить безопасность в Европе.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Фото Reuters

В случае вторжения России в Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидировано введут санкции против РФ. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом заранее содержание санкций разглашать не будут.

"В ситуации с Украиной говорится, что мы стоим вместе. Это факт и это мощный месседж. Мы едины в том, что должны действовать вместе. Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы будем в состоянии принять решение — Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Этот месседж, который поняли и в России", — цитирует Шольца Укринформ.

Весь пакет ограничительных мер, которые могут применить в отношении России, партнеры решили пока что не раскрывать. Отмечается лишь, что пакет санкций может оказаться шире, чем считается. В таком случае, по словам Шольца, они будут иметь больший эффект.

Также канцлер Германии выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическими средствами. Он упомянул свой предстоящий визит в Киев и Москву, а также встречу политических советников в "нормандском формате".

"Есть надежда, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии – единству и предупреждению о строгих санкциях в случае военной агрессии и одновременно использования переговорных форматов – мы вместе сможем обеспечить безопасность в Европе", – резюмировал канцлер ФРГ.

Реклама

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц впервые посетит с официальным визитом Украину 14 февраля. В этот день состоится встреча главы немецкого правительства с президентом Владимиром Зеленским. В Киеве отмечают важную роль Берлина в нормандских переговорах по Донбассу и считают визит демонстрацией поддержки украинского государства в ситуации с вызовами для европейской безопасности.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились 7 февраля. Байден заявил, что две страны "идут нога в ногу" в противостоянии российской агрессии, в том числе в Украине.

Шольц во время своей первой поездки в Белый дом сказал, что США и Германия являются "ближайшими союзниками и активно сотрудничают". Канцлер Германии подчеркнул, что у него с Байденом общие задачи, в частности, "борьба с российской агрессией против Украины".

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес. По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

Отметим, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки, сообщает издание Bloomberg.

Другие новости:

viber
санкции вторжение России военное вторжение санкции против России новости Украины и мира Олаф Шольц
Сейчас вы просматриваете новость «В случае атаки на Украину санкции против РФ будут шире, но их разглашать не станут - Шольц». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Воду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяютВоду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяют Трудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год ТиграТрудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год Тигра Гороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – завистьГороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – зависть Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду Украинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часахУкраинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часах
08:41

За кибератаки на Украину: в Сенате США планируют новые санкции против России

08:18

"Попрут - будем убивать": Ярош резко высказался о возможном вторжении РФ в Украину

08:04

Россия и Беларусь начали совместные военные учения вблизи границы Украины: картаВидео

08:01

Сон со среды на четверг: что означает и станет ли он вещим

07:57

В случае атаки на Украину санкции против РФ будут шире, но их разглашать не станут - Шольц

Реклама
07:39

Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2022: Козерогам – опасность на дороге, Львам – судьбоносная встречаВидео

07:10

Был под действием марихуаны: в Запорожье мужчина сбил на "зебре" двоих девочек

07:10

Угроза военного вторжения в Украину и удар по РФ: Шольц заявил о планах Запада по новым санкциям

06:43

"Любая русская атака разожжет конфликт": в Пентагоне поддержали УкраинуВидео

06:26

Путину нужна нейтральная Украина, потому что ее легче будет захватитьмнение

05:55

Как побороть страх высоты: 5 шагов, которые помогут избавиться от навязчивой фобии

05:28

Усиление НАТО в Восточной Европе и готовность к сценариям: в Литве призвали к Запад к действиям

05:08

Астролог назвал знаки зодиака, зацикленные на своей внешности

04:50

Есть ли вариант "сбить" давление без лекарств - комментарий ученых

04:26

Санта Димопулос сверкнула голой грудью и промежностью в прозрачном боди

03:45

Будет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечкиВидео

03:02

Как сейчас выглядит экс-солистка группы Браво - 59-летняя певица Жанна Агузарова

02:30

Как приготовить стимулятор роста растений своими руками из алоэ, меда и яичных белков

02:23

Как часто нужно менять постельное белье: ответ эксперта

01:22

"И не стыдно голышом?": Каменских порвала сеть фото в прозрачном белье

Реклама
01:03

Можно ли продлить жизнь на десяток и более лет - ответ ученых

01:00

3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяВидео

00:51

Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в бедуВидео

00:32

Названы самые опасные виды пиццы: кому их лучше не естьВидео

00:26

Заправлять кровать опасно для здоровья: в чем проблема

00:08

Какие вещи-вампиры нельзя оставлять на кровати, чтобы не привлечь в дом беду и смертьВидео

09 февраля, среда
23:54

"Отвернуло от чего-то более страшного": Руслана Писанка не может ходить и ждет операцииВидео

23:26

Министр похвастался, что Украина "кормит" 400 млн человек

23:02

"Ракеты оказались очень старыми": Дания отказалась предоставить Украине оружие

22:30

Ученые рассказали, как употребление кофе может помочь в борьбе с опасной болезнью

22:30

Без света и воды в туалете: журналист "разнес" новый фирменный поезд УкрзализныциВидео

22:23

"Со мной перестали общаться и издевались": Рябчук впервые рассказал, зачем расстрелял солдатВидео

22:13

Зеленский пообщался с новой главой Европарламента: о чем говорили

21:38

Весеннее тепло и +11: в Украину идет резкое потепление и новый погодный сюрпризВидео

21:30

Есть "достаточные основания" для новых санкций против России - Кулеба

21:25

В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыФото

21:21

Разоблачение на миллионной взятке депутата Киевсовета: стало известно его имяВидео

20:54

Беременная женщина вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить мальчика и не злить мужа

20:53

Цены на хлеб будут рекордными: украинцам назвали новую стоимостьВидео

20:51

Диетолог пояснил, как правильно питаться для укрепления здоровья

Реклама
20:45

Пока Россия не начнет сыпаться, Украина может вернуть себе Донбасс лишь капитуляциеймнение

20:44

В Украине существенно возросли долги за "коммуналку" - Госстат

20:25

Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграВидео

20:14

Новый скандал: Егорова вновь поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства"Видео

20:10

"Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по ДонбассуВидео

20:08

Ставят свою "метку": коммунальщики наказывают водителей, которые паркуются посреди дорогиВидео

19:33

Без какого вещества возникнут проблемы с сердцем - ответ диетолога

19:27

Кулеба признался, чего ожидает Украина от заседания "нормандских советников"

19:17

Возможен ли компромисс между Киевом и Москвой?мнение

19:13

63-летняя Мадонна с голой грудью показала "дыхательные упражнения"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять