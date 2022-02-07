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"Заплатят очень высокую цену": Байден и Шольц пригрозили России из-за нападения на Украину

7 февраля 2022, 23:24

Президент США пообещал не допустить запуск Северного потока-2, если РФ все же решится на полномасштабное вторжение.

Байден, Шольц
Байден и Шольц / Reuters

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились 7 сентября.

Байден заявил, что две страны "идут нога в ногу" в противостоянии российской агрессии, в том числе в Украине.

Глава Белого дома заявил, что стороны работают над сдерживанием российской агрессии в Европе, а также над "решением вызовов, которые ставит Китай".

"Нам есть о чем поговорить", - сказал Байден, назвав Китай, изменение климата и пандемию среди других вопросов повестки дня.

Что сказал Байден

После встречи глава Белого дома сказал, что "нет таких проблем глобального значения, где Германия и США не работают вместе".

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"Если Россия сделает выбор по дальнейшему вторжению в Украину, мы совместно готовы, и НАТО готов отреагировать, - сказал Байден. Он пообещал "быстрые и тяжелые последствия" в случае вторжения в Украину, но подчеркнул, что США предпочитают дипломатию.

В частности, президент США пообещал не допустить запуск Северного потока-2, если РФ все же решится на полномасштабное вторжение.

О чем заявил Шольц

Шольц во время своей первой поездки в Белый дом сказал, что США и Германия являются "ближайшими союзниками и активно сотрудничают".

Канцлер Германии подчеркнул, что у него с Байденом общие задачи, в частности, "борьба с российской агрессией против Украины".

"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординированно и единственным образом, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", — заявил Шольц, заверив, что Россия заплатит очень высокую цену, если нападет на Украину.

Канцлер подтвердил, что США и Германия договорились о ряде ответов, включая санкции, поскольку опасения по поводу российского вторжения растут.

"Мы будем едины. Мы будем действовать вместе и сделаем все необходимые шаги", - заверил он.

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Джо Байден Северный поток-2 Олаф Шольц
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