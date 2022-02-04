У Зеленского объявили о первом визите в Украину канцлера ФРГ Шольца

Шольц приедет с визитом в Украину 14 февраля / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые посетит с официальным визитом Украину 14 февраля. В этот день состоится встреча главы немецкого правительства с президентом Владимиром Зеленским. В Киеве отмечают важную роль Берлина в нормандских переговорах по Донбассу и считают визит демонстрацией поддержки украинского государства в ситуации с вызовами для европейской безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Шольц приедет в Киев 14 февраля. На эту дату запланирована встреча с Зеленским. Украина расценивает визит немецкого канцлера как демонстрацию евроатлантической поддержки государства.

Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и остановка Северного потока-2: Шольц сделал предупреждение МосквеКроме того, в ОП назвали Берлин "одним из ключевых партнеров и союзников Украины" и указали на важную роль немецкого государства в качестве посредника на переговорах по Донбассу в нормандском формате.

"Визит Федерального канцлера Германии демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые приедет в Украину в качестве лидера немецкого правительства.

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Встреча Зеленского и Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года впервые провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча состоялась на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и обороны. Зеленский заявил об ожиданиях Киева по поддержке Берлином курса украинского государства по вступлению в НАТО.

Позже прошла встреча при участии президента Зеленского, канцлера ФРГ Шольца и президента Франции Макрона. Стороны договорились о продолжении диалога по Донбассу в рамках нормандского формата и проведении работы над реализацией договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже в 2019 году.

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