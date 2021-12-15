Старт нового диалога и обращение к РФ: Зеленский, Макрон и Шольц достигли договоренности по Донбассу

Шольц и Макрон поддержали нормандский формат по Донбассу / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон достигли договоренности о продолжении переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата и обеспечении реализации решений, который были приняты по итогам декабрьского саммита в Париже 2019 года. Лидеры трех государств намерены предпринять реальные меры для урегулирования конфликта и призвали Россию к конструктивной работе в данном направлении.

Как сообщает пресс-служба ОП, в среду, 15 декабря, в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства состоялась встреча президента Украины Зеленского, канцлера ФРГ Шольца и президента Франции Макрона. Во время переговоров они обсудили ситуацию разрешения военного конфликта на Донбассе.

Украина никому не угрожает и ждет отвода войск РФ

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Париж и Берлин за решительную поддержку Украины в ситуации с угрозой России и усилия стран по работе в нормандском формате. Глава государства акцентировал внимание на том, что Киев не осуществляет провокаций на границе и не угрожает другим странам. Украинское государство ставит перед собой задачу политического урегулирования конфликта с Россией и ожидает отвода войск от своих кордонов.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - отметил Зеленский.

Шольц и Макрон поддержали нормандский формат

Канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон выразили готовность продолжать работу в рамках нормандского формата и приложить усилия к выполнению тех решений, который были приняты по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

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О чем договорились Зеленский, Шольц и Макрон

Президент Зеленский акцентировал внимание на том, что сторонам следует решить главные вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе, среди которых обеспечение соблюдения режима перемирия, освобождение политических заключенных сторонами конфликта, и открытие двух новых КПВВ.

Кроме того, Зеленский, Шольц и Макрон достигли договоренности по достижению реальной стабилизации ситуации на Донбассе. При этом они призвали Москву к конструктивным переговорам в рамках нормандского формата.

Переговоры в Нормандском формате

Украина, Франция, Германия и Россия ранее вели диалог по вопросу проведения нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. На первом этапе возобновления процесса Киев, Париж и Берлин пытались провести встречу на уровне министров иностранных дел. Однако переговоры не состоялись.

В Германии и Франции на тот момент заявляли, что встреча глав МИД стран нормандского формата должна пройти в скором времени, но мероприятие не было организовано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласна на проведение встречи по причине якобы невыполнения Киевом договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года.

Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров утверждал, что возобновление диалога в рамках нормандского формата под большим вопросом. Стороны не могут договориться ни по встрече лидеров, ни по переговорам министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря сказал, что Киев видит выход из ситуации в подключении США к переговорам по Донбассу. Также он не исключает прямого диалога с Кремлем. Такой сценарий развития событий поддерживает и Запад.