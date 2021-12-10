Нападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании Байдена

Владимир Зеленский / Скриншот ТСН

Глава Белого дома Джо Байден сказал, что Россия не пойдет на дальнейшую эскалацию военного конфликта с Украиной. О цене компромисса по Донбассу не говорилось, речь шла о возможном создании еще одного переговорного формата с Москвой, но при участии США. Не исключен и формат прямых переговоров Украины и России, причем такой диалог поддерживает Запад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия заверила США и весь мир в том, что она не собирается продолжать эскалацию против территории Украины. Это не окончательный, но очень важный результат", - отметил Зеленский в интервью ТСН.

По его словам, в ходе разговора с Байденом не говорилось о компромиссах по Донбассу. Однако речь шла о возможном создании еще одного переговорного формата с Россией.

"Про компромиссы мы не говорили. Мы говорили о том, что у нас может благодаря США появиться еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией", - добавил гарант.

Глава государства заверил, что, несмотря на поиск альтернативных переговорных форматов, Киев не собирается отказываться от нормандского формата и буде продолжать развивать этот процесс.

Реклама

Более того, он не исключает прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Запад поддерживает подобный вариант развития событий.

"Я не исключаю формат прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны наших европейских партнеров и со стороны США", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Новость дополняется