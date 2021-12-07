Байден на переговорах пригрозил Путину жесткими мерами в случае вторжения в Украину

Президент США выразил глубокую обеспокоенность вокруг ситуации в Украине.
Президент США Джо Байден провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает Белый дом, в ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.
"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.
При этом отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
Кроме того, президенты США и России договорились поручить своим командам продолжить диалог по Украине.
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