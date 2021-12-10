Помощь Украине и саммит с Путиным: Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

Президент сообщил Джо Байдену о четких предложениях по разблокированию мирного процесса.
Президент Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, который состоялся в четверг вечером.
Как написал глава государства в Twitter, он обсудил с американским лидером ситуацию в ОРДЛО.
Байден также проинформировал президента Украины о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Завершил полуторачасовой разговор с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе", написал президент.
Кроме того, стороны "затронули ход внутренних реформ в Украине", уточнил Зеленский.
Как добавили в Офисе президента, Зеленский сообщил Байдену, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готов обсуждать их в разных форматах.
Ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Также обсуждалась энергетическая безопасность.
"Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСША не будут отправлять военных в Украину - БайденСтороны также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.
"Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект Северный поток-2 исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии", - сообщает ОП.
В связи с этим были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.
Зеленский также поблагодарил Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Переговоры Зеленского и Байдена
Накануне Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что разговор двух лидеров длился 1,5 часа.
"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению", - заявил Ермак.
При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.
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