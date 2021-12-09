Байден провел разговор с Зеленским после переговоров с Путиным: первые подробности

Зеленский и Байден / Reuters

В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Безопасный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по восточноевропейскому времени (20:34 по киевскому времени) согласно Белому дому", - сообщают американские журналисты.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что разговор двух лидеров состоится около 19:30.

Добавим, что сегодня перед разговором Байден и Зеленский участвовали в саммите "За демократию"

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Переговоры Путина и Байдена

Президент США Джо Байден 7 декабря провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.

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Джо Байден подтвердил Путину свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины.

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