Байден провел разговор с Зеленским после переговоров с Путиным: первые подробности

Переговоры двух лидеров начались в 20:34 по киевскому времени.
В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Безопасный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по восточноевропейскому времени (20:34 по киевскому времени) согласно Белому дому", - сообщают американские журналисты.
Отметим, что ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что разговор двух лидеров состоится около 19:30.
Добавим, что сегодня перед разговором Байден и Зеленский участвовали в саммите "За демократию"
Переговоры Путина и Байдена
Президент США Джо Байден 7 декабря провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.
"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.
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Джо Байден подтвердил Путину свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины.
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