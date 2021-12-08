Путин и Байден создадут спецструктуру по вопросам безопасности

Байден и Путин создадут спецструктуру / Reuters

Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заговорил о предложении создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности.

В частности, касательно Украины и НАТО.

Как было упомянуто на пресс-конференции Путина, стороны договорились создать специальную структуру.

"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", - отметил Путин и подчеркнул, что это вопрос вызывает повышенный интерес со стороны общества.

"Мы, конечно, сделаем это максимально публично", - добавил Путин.

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Переговоры Путина и Байдена

Президент США Джо Байден 7 декабря провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.

Джо Байден подтвердил Путину свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины.