НАТО "бьет" по РФ, а в Украине будут войска Запада: Путин рассказал, пойдет ли Москва в атаку

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном нападении на Украину.

По словам Путина, Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но должна обеспечивать свою безопасность.

"Это провокационный вопрос. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами", - ответил Путин на пресс-конференции 8 декабря.

Он добавил, что опыт размещения систем ПРО в Польше и Румынии дает основания полагать, что это же самое произойдет и в случае вступления Украины в НАТО.

"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия… Вот в таком объеме достаточно будет ответить на сегодняшний день", - добавил Путин.

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НАТО против России

По словам Владимира Путина, НАТО объявило Россию врагом. Якобы, Альянс ведет конфронтационную линию.

"Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России", - заявил Путин.

Путин заявил, что со своей стороны, якобы, не хочет никаких конфронтаций с кем и никогда не имела ничего против участия своих соседей и партнеров в различных объединениях.

"Что касается членства Греции в двух блоках - в военном блоке, в североатлантическом НАТО, и в политико-экономическом объединении - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия ближайших наших соседей и партнеров в политических, экономических объединениях", - отметил Путин.

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Переговоры Путина и Байдена

Президент США Джо Байден 7 декабря провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.

Джо Байден подтвердил Путину свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины.

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