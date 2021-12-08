В МИД рассказали, чем обернутся переговоры Байдена и Путина для Украины

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сделали возможным сдержать агрессию Кремля.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, контакт президентов служит средством сдерживания и деэскалации, пишет Reuters.

Кулеба отметил, что Украина ценит ключевое дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров.

В МИД добавили, что Путин "услышал очень четкие и сильные сигналы по поводу эскалации, которую осуществляет Россия вдоль границы с Украиной и в регионе в целом".

"В позиции России нет конструктива и поэтому главный приоритет сейчас - удерживать Путина от дальнейшей военной эскалации. Для достижения этого Украина ведет тесное сотрудничество с западными партнерами", - говорит Кулеба.

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Переговоры Путина и Байдена

Президент США Джо Байден 7 декабря провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.

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Джо Байден подтвердил Путину свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины.

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