Байден срочно позвонит Зеленскому после переговоров с Путиным

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент США Джо Байден после переговоров с лидером России Владимиром Путиным позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, телефонный разговор президентов состоится на этой неделе.

"Байден и Зеленский проведут беседу в четверг (9 декабря - ред.), в развитие переговоров между Зеленским и госсекретарем США - ред.) Блинкеном", - сказал представитель Белого дома.

Отметим, накануне саммита Байдена и Путина госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Зеленскому. Стороны согласовали позиции перед переговорами.

Переговоры Путина и Байдена

Президент США Джо Байден провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.

Реклама

В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.

Читайте такжеИтоги переговоров Путина и Байдена: о чем договорились и что заявили в Белом доме и Кремле

Джо Байден подтвердил Путину свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины.

Читайте также: