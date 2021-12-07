После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президента

Зеленский проведет переговоры с Байденом / Фото president.gov.ua

Во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден по видеосвязи проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что американский лидер выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ с Украиной.

После беседы с Путиным американский лидер созвонится с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Также в ОП отметили, что накануне запланированных переговоров Байдена с Путиным президент Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В разговоре Зеленский отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. Были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

Владимир Зеленский также проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах Украины.

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"Было также договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами США и России", - говорится в сообщении Офиса президента.

Как сообщал Главред, AFP со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена пока что не знают, принял ли глава Кремля Владимир Путин решение о развертывании своих войск против Украины. Но Вашингтон готов нанести Москве "серьезный экономический ущерб" и усилить свое военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

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