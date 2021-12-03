УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную дату

3 декабря 2021, 10:23
Прослушать новость
Остановить

По всей вероятности, переговоры двух президентов будут проходить в формате видеосвязи.

Байден,Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Окончательная дата переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока еще не определена.

Вместе с тем переговоры лидеров двух стран могут состояться уже 7 декабря, пишет российский Коммерсантъ со ссылкой на осведомленные источники.

По всей вероятности, переговоры двух президентов будут проходить в формате видеосвязи, пишут росСМИ.

"Их разговор (вероятно, с видео-конференц-связи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

Реклама

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, пока рано говорить об организации переговоров, однако стороны уже в скором времени должны обсудить такой вопрос.

Читайте еще:

viber
новости России новости США Владимир Путин Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную дату». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствиеБудет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие В Украину идет опасный снежный штормВ Украину идет опасный снежный шторм Большая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 годБольшая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год Самый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчасаСамый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчаса Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахЛунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгах
11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

10:49

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

10:41

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

10:34

"Украина даст отпор": РФ может пойти в атаку в конце января - РезниковВидео

Реклама
10:23

Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную датуВидео

10:22

Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

09:59

В Кировоградской области школьник бил ногами и кулаком в голову девочку на глазах у всего класса

09:56

Тела выбросил в колодец: парень с аутизмом зарезал мать и маленькую сестру

09:43

Прыгнула с моста и разбилась: в Тернополе погибла 16-летняя студентка местного училищаВидео

09:41

Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZenecaВидео

09:22

Стоимость проезда в Киеве поднимут: Кличко рассказал, кто будет платить 12 грн, а кто - 20Видео

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

09:09

Новых майданов в Украине боится только властьмнение

08:52

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

08:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

08:28

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

08:27

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

08:26

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: число выявленных больных возросло до почти 14 тысячВидео

08:18

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

Реклама
08:03

Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейВидео

08:03

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайВидео

07:24

Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

07:10

"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у УкраиныВидео

06:47

"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

06:20

Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по ДонбассуВидео

06:15

Путин проигрывает Западу войну за Украинумнение

05:59

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВидео

05:28

Современность, практичность и дух праздника: создаем новогоднее настроение в своем гнездышкеВидео

05:05

Надежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

04:30

Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны

03:45

"Нашли друг друга": Экс-участников Холостячки заподозрили в романе

03:30

Кэшбек отойдет в прошлое: почему украинские банки собираются отменить эту услугуВидео

02:58

Эксперты назвали виды выпечки, которые не навредят фигуре

00:49

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для огненных знаков - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

00:30

"Елка Януковича в кокошнике": в Сети жестко высмеяли платье Неплях на конкурсе Мисс Вселенная 2021

00:12

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день и как не попасть в бедуВидео

02 декабря, четверг
23:55

Как продукты на ужин подходят для похудания - ответ диетолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока

Реклама
23:22

Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

23:05

Экономический паспорт украинца: в Слуге народа рассказали, кто получит деньгиВидео

22:46

Страны мира обсуждают введение санкций против России - Кулеба

22:27

В Сумах 16-летний набросился на женщину и изнасиловал ееВидео

21:59

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

21:55

В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть жертва

21:29

В Украине открыли новое месторождение газа

21:26

Завалит снегом: на Украину надвигается буряВидео

21:21

Эксперт рассказал, что будет с телом, если есть киви каждый день

21:16

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять