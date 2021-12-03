Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную дату

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Окончательная дата переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока еще не определена.

Вместе с тем переговоры лидеров двух стран могут состояться уже 7 декабря, пишет российский Коммерсантъ со ссылкой на осведомленные источники.

По всей вероятности, переговоры двух президентов будут проходить в формате видеосвязи, пишут росСМИ.

"Их разговор (вероятно, с видео-конференц-связи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

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В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, пока рано говорить об организации переговоров, однако стороны уже в скором времени должны обсудить такой вопрос.

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