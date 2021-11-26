Встрече быть: Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным и Зеленским

Джо Байден ждет Путина и Зеленского / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

"Со всей вероятностью", - заявил Байден.

Между тем, политический аналитик Александр Кочетков считает, что президенты США и России не станут обсуждать во время встречи скопление российских войск вблизи украинской границы и поддержку, которую из-за этого будут оказывать США Украине.

Хотя ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркнула, что Вашингтон не планирует отменять санкции в отношении Москвы, которые были введены из-за агрессии против Украины.

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Напомним, встреча Байдена и Путина может состояться до конца года, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский президент собирается обсудить с хозяином Белого дома вопрос Украины и "провокационные действия вооруженных сил НАТО" у российских границ.

Как известно, в Женеве 16 июня в рамках саммита США и России состоялась встреча американского президента Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина.

В Госдепе по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что хозяин Белого дома заявил главе Кремля о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. При этом стороны обсудили вопросы разрешения российско-украинского конфликта на основе Минских соглашений.