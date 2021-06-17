В Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине

Байден и Путин 16 июня провели встречу в Женеве / Фото Reuters

Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин во время саммита в Женеве обсудили ситуацию в Украине. В частности, президенты поговорили о возможности сдвинуть минский процесс с мертвой точки.

Как рассказал на брифинге 17 июня высокопоставленный чиновник Белого дома, президенты говорили об "областях, в которых есть реальные, четкие и существенные различия", говорится на официальном сайте правительства США.

"Начиная с Украины, где президент подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы действительно сдвинуть минский процесс с места", – сказал чиновник.

Как сообщал Главред, 16 июня состоялась встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина – в Женеве.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммитаПо итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил глава Белого дома.