Путин после встречи с Байденом сделал заявление по Украине

Владимир Путин после встречи с Байдено заговорил об Украине / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве затронули вопрос вступления Украины в НАТО.

Как заявил Путин на пресс-конференции, этот вопрос затронули "мазком".

Российский президент заявил, что по этому вопросу "нечего обсуждать".

Кроме того, первый вопрос, который задали президенту РФ на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.

Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.

"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.

Как заявил Путин, у Российской Федерации есть только одно обязательство по Украине способствовать реализации минских соглашений.

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"У нас обязательства по Украине только одно - способствовать реализации соглашения, если она готова к этому, то мы пойдем по этому пути без всякого сомнения", - заявил он.

Кроме того, Путин считает, что предложения Украины по модернизации минских соглашений противоречат им, и Россия не готова идти на уступки в вопросе очередности выполнения пунктов этих договоренностей.

По его словам, в ноябре 2020 года украинская делегация представила свои соображения о том, как реализовать минские соглашения.

"Это (минские соглашения, - ред.) не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так написано. И второе - граница между РФ и Украиной, донбасская линия начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов - это статья 9", - отметил Путин.

Вместо этого, как подчеркнул он, Украина предложила первым шагом вернуть свои Вооруженные силы к местам постоянной дислокации.

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"Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе - они предложили закрыть границу между Россией и Украиной, и третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специальное образование, чтоб понимать, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями, это полностью минским соглашениям противоречит", - добавил Путин.

Стоит отметить, что встреча Путина и Байдена продолжалась три часа.

Ранее Главред писал о том, что саммит США и России, в рамках которого прошла встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, состоялся в среду, 16 июня, в Женеве.

Американский глава государства Джо Байден во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что на встрече в Женеве он объявит Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.