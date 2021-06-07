Байден поговорил с Зеленским и пригласил президента Украины в Вашингтон

Джо Байден будет отстаивать интересы Украины на встрече с Путиным / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Джо Байден провели телефонные переговоры, в рамках которых американский глава государства пригласил Зеленского летом посетить Вашингтон. Также он заявил о намерении отстаивать суверенитет Украины на встрече с Путиным. Об этом сообщает Белый дом.

Как сообщил советник американского главы государства по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, Байден сказал Зеленскому о том, что в ходе встречи с Путиным он намерен "твердо отстаивать суверенитет Украины" и пригласит украинского гаранта в Белый дом "этим летом после возвращения из Европы.

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