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Встреча Байдена и Путина: в Белом доме раскрыли планы США по Украине

4 июня 2021, 23:30
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Россия окажется в центре внимания саммита НАТО, в котором примет участие и Джо Байден.

Джо Байден
Байден заявит Путину о поддержке территориальной целостности Украины - Белый дом / Reuters

В ходе встречи президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным американский глава государства подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Помимо этого Байден намерен обсудить с Путиным вопросы дальнейшего разоружения государств, ситуацию в Беларуси и соблюдение норм полетов гражданской авиации. Об этом заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат.

Как рассказала чиновник, Байден на переговорах с Путиным намерен подтвердить приверженность США территориальной целостности Украины.

Кроме того, по ее словам, лидеры США и РФ в ходе встречи в Женеве обсудят актуальные угрозы современности и вопросы дальнейшего разоружения Москвы и Вашингтона. Также Байден планирует поговорить с Путиным о ситуации в республике Беларусь и нормах гражданской авиации.

Слоат подчеркнула, что вопросу России уделят пристальное внимание на саммите НАТО, который должен состояться 14 июня. В мероприятии примет участие и президент Штатов Джо Байден.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на встрече Байдена и Путина будут обсуждаться вопросы американо-российских отношений. Однако он допустил обсуждение Украины.

Встреча Байдена и Путина

24 мая прошли консультации Вашингтона и Москвы перед саммитом двух государств и встречей президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение провести мероприятие и опубликовали соответствующие заявления.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.

2 июня пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что в ходе диалога Путина и Байдена стороны должны обсудить проблемные вопросы в сфере кибербезопасности.

Спикер Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден намерен поговорить с Путиным о хакерских атаках. При этом она не исключила применение Штатами новых мер в отношении России из-за кибератаки на компанию JBS.

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