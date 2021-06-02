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У Байдена сделали заявление о встрече с Путиным и допустили новый удар по России

2 июня 2021, 22:46
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У Джо Байдена есть новые претензии к России, которые он планирует обсудить с Владимиром Путиным.

Джо Байден
У Байдена заявили, что США могут принять меры в отношении РФ из-за кибератаки на компанию JBS / Reuters

Американский президент Джо Байден намерен обсудить с главой РФ Владимиром Путиным в ходе встречи в Женеве вопросы кибернетической безопасности. Причиной тому являются последние хакерские атаки в Штатах и за границей. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

В ходе брифинга она рассказала о том, что в связи в том числе и с кибератакой на бразильскую компанию JBS Байден планирует поговорить с Путиным о ситуации с безопасностью в кибернетической сфере.

"Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент (Байден - ред.) обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели", - рассказала Псаки.

При этом она подчеркнула, что США допускают сценарий, при котором Вашингтон примет какие-либо меры в ответ на хакерскую атаку на компанию JBS.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Напомним, ранее стало известно о хакерской атаке на компанию JBS, сфера деятельности которой связана с переработкой мяса в Северной Америке и Австралии. В связи с кибератакой JBS была вынуждена остановить работу своих заводов. В причастности к данному инциденту подозревают российских хакеров.

Встреча Байдена и Путина

  • 24 мая прошли консультации Вашингтона и Москвы перед американо-российским саммитом и встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По итогам переговоров, в которых принимали участие помощник хозяина Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, стороны выпустили заявления с подтверждением мероприятия.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле официально заявили, что саммит США и России, в рамках которого ожидается встреча Байдена и Путина, состоится 16 июня в Женеве.
  • 2 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон не сотрудничают в сфере кибербезопасности, однако Путин и Байден намерены обсудить хакерские атаки в ходе встречи в Женеве.
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