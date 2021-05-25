Названа точная дата встречи Байдена и Путина

/ Reuters

Президенты США и Российской Федерации – Джо Байден и Владимир Путин – встретяться 16 июня.

Встреча Байдена и Путина состоится в швейцарском городе Женева, говорится на сайте Кремля.

В Кремле также раскрыли, что главы государств собираются обсудить.

В сообщении отмечается, что главы государств, в частности, обсудят развитие отношений между Штатами и РФ, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе урегулирование региональных конфликтов и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 (стартовала в марте 2020-го).