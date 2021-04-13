УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден провел телефонный разговор с Путиным и сделал предложение

13 апреля 2021, 18:48
Прослушать новость
Остановить

Президент США поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины.

Байден Путин
Байден созвонился с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщают в Белом доме, в ходе разговора президент США поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Кроме того, в ходе разговора Байден предложил Путину встретиться но не в США или России а на территории третьей страны.

"Байден предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", - сообщили в администрации президента США.

Как сообщают в Белом доме, лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУ Путина раскрыли планы по диалогу с США после заявления Байдена

Байден также дал Путину понять, что США будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

Стоит отметить, что это уже второй разговор Байдена и Путина. Первый состоялся в январе 2021 года.

Читайте такжеУ Путина исключили возможность войны с Украиной

Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

  • Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
  • По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
  • В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
  • Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.

Владимир Путин Джо Байден война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Байден провел телефонный разговор с Путиным и сделал предложение». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Шмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июняШмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот

Последние новости

09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
Реклама
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
Реклама
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
Реклама
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять