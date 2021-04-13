Байден провел телефонный разговор с Путиным и сделал предложение

Президент США поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Как сообщают в Белом доме, в ходе разговора президент США поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.
Кроме того, в ходе разговора Байден предложил Путину встретиться но не в США или России а на территории третьей страны.
"Байден предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", - сообщили в администрации президента США.
Как сообщают в Белом доме, лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений.
"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении.
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Байден также дал Путину понять, что США будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.
Стоит отметить, что это уже второй разговор Байдена и Путина. Первый состоялся в январе 2021 года.
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Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
- По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
- В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.