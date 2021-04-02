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Зеленский впервые поговорил с Байденом: главные подробности

2 апреля 2021, 18:07

Разговор между Зеленским и Байденом длился около 50 минут, поделились в Офисе президента.

Зеленский и Байден сегодня поговорили о Донбассе, узнали журналисты
Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили о Донбассе, узнали журналисты / Скриншот YouTube

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, впервые поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом.

Телефонный разговор завершился около 17:16, сообщает news.liga.net со ссылкой на источники.

По сведениям источника Украинской правды, главной темой разговора была ситуация на Донбассе.

Американское издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что Зеленский и Байден говорили до 40 минут.

"…Байден подтвердил свою приверженность Украине и сказал, что в душе и в уме он очень верит в эту страну", – поделился источник.

В Белом доме подтвердили, что главы государств пообщались сегодня.

"…Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого дома.

Лидер Штатов добавил, что его Администрация выступает за активизацию стратегического партнерства с Украиной для поддержки плана Зеленского, направленного на реформирование страны и борьбу с коррупцией.

/ whitehouse.gov

Глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак поделился с Интерфакс-Украина, что Зеленский говорил с Байденом около 50-ти минут.

"…Он (Байден – Ред.) заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор…", – поделился собеседник.

Ранее Politico писало, что телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Джо Байденом запланирован на 2 апреля. Источники издания поделились, что беседа была запланирована на утро по Вашингтону (в Киеве на семь часов больше – Ред.).

Издание отметило, что разговор пройдет на фоне сообщений о том, что Россия стягивает войска к востоку Украины.

Напомним, Джо Байдена стал президентом США 20 января текущего года, и после этого ни разу не общался с Владимиром Зеленским, который возглавил Украину в 2019-м.

Конфликт на Донбассе – новые важные факты

В конце марта на части Донбасса обострилась ситуация, в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных.

Украинская сторона 31 марта во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу предложил представителям России с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, однако они не поддержали инициативу.

Ранее на Донбассе не раз вводили режим тишины, однако противник его нарушал.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что РФ под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает войска со всей своей территории к восточным границам нашей страны.

Владимир Зеленский говорил, что Россия "играет мышцами" в частности, чтобы создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

  • В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
  • В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Владимир Зеленский Джо Байден Андрей Ермак
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