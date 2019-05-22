Руслан Хомчак

Руслан Борисович Хомчак — украинский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг".

Участник войны на востоке Украины. С 2019 года начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ.

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ

Руслан Борисович Хомчак родился 5 июня 1967 года в городе Ровно Ровенской области Украинской СССР

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА ХОМЧАКА

Окончил Московское высшее военное командное училище. Позже окончил Национальную академию обороны Украины.

Хомчак проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.

Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в течение семи лет, после чего командовал 300-м отдельного механизированного полка в Черновцах. С 2005 года командир 72-й отдельной механизированной бригады. С 2009 по 2013 год продолжал военную карьеру в воинских частях на командных должностях.

В мае 2012 был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса. В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в Командование "Юг", временно исполняющим обязанности командира которого он остался. Одновременно являлся начальником Днепропетровского гарнизона.

В 2011 году стал Генерал-майором Армии Украины, спустя два года получил звание генерал-лейтенанта.

В ходе военных действий на Донбассе командовал сектором "Б" сил антитеррористической операции.

С февраля 2017 года до момента назначения начальником Генштаба Хомчак был главным инспектором Министерства обороны.

Во вторник, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ №302 и назначил новым главой генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Хомчак пришел на смену Виктору Муженко, который занимал данную должность с июля 2014 года.

ХОМЧАК И ИЛОВАЙСК

Многие связывают имя Хомчака с Иловайским котлом. 5 августа 2014 года Хомчак, как командующий одним из секторов АТО, должен был обеспечить окружение захваченного Донецка.

План операции был прост: ВСУ должны были перекрыть главные трассы из Горловки в Донецк, выйти к Нижней Крынке, а с южной стороны из района Старобешево зайти в Иловайск, Харцызск и сомкнуться в районе Зугрес-Нижняя Крынка. Однако сил ВСУ оказалось недостаточно – в тот момент на Донбасс уже зашли регулярные силы России, которые 23 августа нанесли удар и окружили сектор "Б", которым командовал Хомчак.

Несмотря на то, генералу предлагали эвакуироваться и трижды за ним высылались эвакуационные группы, Хомчак отказался оставить своих бойцов и офицерский состав. Спустя пять дней Порошенко сделал заявление о "зеленом коридоре" для украинских войск. После переговоров Муженко с российским генштабом Хомчаку дали задание колонной покинуть место дислокации, однако по причине провала договоренностей выход, состоявшийся 29 августа, обернулся трагедией.

В результате наступления формирований боевиков оказались окружены батальоны Донбасс, Днепр-1, батальоны МВД Херсон, Свитязь, Миротворец, Шахтарськ, сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ. После отказа сдаться в плен украинские военные пошли на прорыв окружения, в результате чего потери украинских военных стали масштабными за все время проведения АТО. По данным генштаба, потери украинцев составили 366 убитых и около полутысячи раненных, 128 человек попали в плен, еще 158 считаются пропавшими без вести.

Сам Хомчак в сентябре 2014 года он заявил, что возле Иловайска украинским военным противостояли регулярные войска Российской Федерации. Он также отметил, что российских солдат было в 4 раза больше.

Критики Хомчака утверждают, что при прорыве под Иловайском Хомчак якобы бросил своих бойцов, однако в ходе следствия военной прокуратуры все эти обвинения были опровергнуты всеми очевидцами - другими участниками группы, в которой выходил Хомчак.

Стоит отметить, что документам, которые могли бы пролить свет на произошедшее под Иловайском, присвоен гриф "секретно".

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский / сайт президента Украины

РУЛАН ХОМЧАК: МНЕНИЯ О НЕМ

Руслан Хомчак обладает достаточным авторитетом в армии, поскольку является одним из наиболее профессиональных высокопоставленных военных в украинских вооруженных силах.

Такое мнение выразил о нем журналист Юрий Бутусов, отметив, что Хомчак обладает полным спектром информации обо всех проблемах Вооруженных сил.

Как утверждает Бутусов, существует масса материалов, направленных на дискредитацию Хомчака, однако военная прокуратура к нему претензий не имеет. По словам Бутусова, Хомчак – противник "совковых" порядков, а его назначение может поспособствовать серьезным изменениям в ВСУ.

"Хомчак имеет опыт прямого столкновения с российскими войсками, и агрессоров он ненавидит. Назначение Хомчака – первый шаг реформ и повышение боеспособности в украинской армии", - говорит Бутусов.

Андрей Тетерук, который участвовал в боях под Иловайском, отмечает, что на Хомчака вылили немало грязи - и незаслуженно: "Я приветствую это назначение... Я слышал много грязи о себе и своих боевых побратимах от тех, кого там и близко не было. Все это пустое".

Экс-глава временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко отметил, что генерал был единственным, кто не побоялся откровенно дать показания по Иловайску.

ЗВАНИЯ ХОМЧАКА

Орден "За заслуги" III степени (7 декабря 2004) — за весомый личный вклад в обеспечение обороноспособности государства, образцовое выполнение воинского долга и по случаю 13-й годовщины Вооружённых сил Украины;

Медаль "Защитнику Отечества";

Отличие министерства обороны Украины "Доблесть и честь";

Отличие "Ветеран военной службы";

Медаль "10 лет Вооружённых сил Украины";

Медаль "15 лет Вооружённых сил Украины";

Медаль "За добросовестную службу" I степени.

ДЕКЛАРАЦИЯ И ДОХОДЫ ХОМЧАКА

Согласно декларации о доходах за 2018 год, Хомчак владеет квартирой в Белой Церкви Киевской области и двумя земельными участками (один в Житомирской области, другой - в Черниговской). Ездит новый глава Генштаба на Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска. За прошлый год доходы Хомчака составили 1 млн 136 тыс. грн. Большая часть этих денег - зарплата в Министерстве обороны. На счетах в банках у Хомчака около 8 тыс. грн и 6 (шесть) долларов. В то же время, наличкой генерал хранит 50 тыс. долларов, 10 тыс. евро и 60 тыс. грн.