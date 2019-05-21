Экс-глава ВСК рассказал о роли Хомчака в операции по Иловайску

Руслан Хомчак был единственным, кто не побоялся рассказать о событиях под Иловайском / УНИАН

Назначенный на должность начальника Генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак был фигурантом расследования событий под Иловайском, которое так и не завершили, оставив открытыми массу вопросов.

"Оно (расследование- ред.) не было закончено. То есть, в принципе, я могу сказать так, что он единственный, кто собирался давать показания по Иловайску. Во время Иловайских событий, точнее после, когда мы расследовали, весь генералитет "прижал уши" и все они боялись давать показания. Понятно, что на них давила Банковая, если такого уровня руководитель, он единственный, кто пришел на заседание комиссии и давал эти показания. Поэтому, это как бы позитив, но у нас остались до конца не расследованные вопросы. Все-таки, какая была дана команда при прорыве Иловайского котла, потому что по заявлению Хомчака, это была команда "Буран-555 с боем", то есть, это как команда на прорыв по-боевому. А часть личного состава и комбатов утверждали, что команда была по-походному. Это большая разница была с точки зрения того, к чему были готовы войска", - сказал в комментарии InfoResist экс-глава временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко.

Читайте такжеПорошенко оказался под следствием из-за ИловайскаПо словам политика, расследование Иловайского котла, в котором погибло огромное количество украинских солдат, так и не было завершено. Поэтому следующему созыву депутатов необходимо создать комиссию, которая поставит точку в этом расследовании.

По мнению Сенченко, руководство ставило Хомчака в такие условия во время Иловайской трагедии, что комиссия не сможет найти какие-то факты его вины.

"Потому что он в достаточно сложной ситуации был, он был заложником ведения высшего политического и военного руководства страны и тут от него мало что зависело. Но, тем не менее, это нужно для ответа на эти вопросы для более однозначного понимания в армии, что происходило, кто виноват в этих жертвах. А так это вопросы, на которые нет ответа, они всегда позволяют спекулировать", – резюмирует экс-нардеп.

Как ранее сообщалось, Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.