"Деньги не помогут": Богдан назвал условия преследования бывшей власти

Андрей Богдан считает, что расследования не должны мешать развитию экономики / Фото: УНИАН

Руководитель Администрации президента Андрей Богдан заявил, что СБУ будет заниматься расследованием преступлений чиновников бывшей власти, но фабриковать дела не намерена.

"Нам не стоит сейчас бросить путь развития и начинать заниматься тем, чтобы догонять тех или иных персонажей. Надо двигаться вперед. Моментная задача политической мести может сделать хуже всей стране", - цитирует главу АП ТСН.

По словам Богдана, уголовная ответственность последует исключительно для тех экс-чиновников, кто нарушил закон.

При наличии 100-процентных доказательств совершения преступления любым лицом, даже самыми высокими лицами прошлой власти, конечно, мы будем бескомпромиссны. Здесь не помогут ни деньги, ни любые заслуги", - заверил Богдан.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Как ранее сообщалось, Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.