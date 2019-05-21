Оказался достаточно близок: назначен глава администрации Зеленского

Назначен глава администрации Зеленского / ZN.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Указ об этом обнародован 21 мая на сайте главы державы.

Ранее в этот же день сам Богдан заявлял, что на должность главы Администрации президента нынешний глава государства Зеленский назначит человека из ближайшего окружения.

"Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет", – заявил он.

Андрей Богдан работал юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

Он также был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.

Напомним, Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.