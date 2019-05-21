"Из ближайшего окружения": советник Зеленского рассказал о новом главе АП

21 мая 2019, 16:20

Первые кадровые указы могут появиться уже вечером 21 мая.

Администрация Президента
Советник Зеленского рассказал о новом главе АП / фото: 24tv.ua

На должность главы Администрации президента нынешний глава государства Владимир Зеленский назначит человека из ближайшего окружения.

"Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет", – заявил советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан в ходе сегодняшнего брифинга.

В то же время назвать конкретную фамилию он отказался.

При этом первые кадровые указы могут появиться уже вечером 21 мая, уточнил Богдан.

Читайте такжеПоказательное выступление: зачем Гройсман подал в отставку и чем это грозит УкраинеРанее СМИ наиболее вероятными претендентами на должность главы АП называли самого Богдана и совладельца студии Квартал 95 Сергей Шефир.

Как сообщалось, нардеп назвал возможного нового главу МИД Украины. Возможный новый глава украинского министерства иностранных дел 20 мая был на международных встречах с Зеленским, отметил политик.

Также политолог назвал горящие задачи президента. Он спрогнозировал, чем Зеленский займется в первую очередь.

Напомним, Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что Кабмин может сделать добро для Украины – "взять ручку, бумагу и написать заявление об отставке, если он он ничего не может сделать".

Сразу после выступления Зеленского в парламенте Гройсман вместе с Порошенко и Парубием заперлись в кабинете и что-то обсуждали.

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Владимир Зеленский администрация президента Андрей Богдан
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