Первые шаги Зеленского: политолог назвал горящие задачи президента

Новый президент удивил страну внезапными решениями, о которых заявил вчера с трибуны Верховной Рады – предложил правительству уйти в отставку и заявил о роспуске Рады. Также, он анонсировал дальнейшие действия. Это возвращение всех украинских пленных, прекращение огня на Донбассе, возвращение территорий.

Политолог Алексей Якубин спрогнозировал, чем президент займется в первую очередь.

"Один из самых важных вопросов сейчас для Владимира Зеленского - это кадровые назначения, которые он сам не может сделать без парламента. Речь идет о президентской квоте, портфелях глав Минобороны, МИДа, СБУ", - говорит политолог в комментарии Главреду.

Также, президент может воспользоваться теми возможностями, где может получить прогресс.

"На внешнеполитической сцене он может, при желании, получить определенные плюсы. Например, Зеленский поедет на встречу с представителями нормандской четверки, и в том числе с Путиным. Она пройдет в июне в Нормандии, и там будут международные делегации самого высокого уровня. И, если Владимир будет готов, а во время выступления в Раде он сказал, что одним из приоритетов является освобождение пленных украинцев, то он может туда прилететь. Как минимум сможет обсудить этот процесс, а возможно – и запустить", - допускает Якубин.

Если говорить о внутренней политике, то эта Рада, учитывая нюанс роспуска, будет ставить палки в колеса новоизбранному гаранту.

"Здесь возникла двоякая ситуация. С одной стороны, депутаты понимают, что если они сейчас заблокируют все инициативы Зеленского, в том числе и кадровые, то их избиратель может это поставить им в вину. Мол, выбрали нового президента, а вы себя так неконструктивно ведете. А с другой стороны, учитывая приближение досрочных парламентских выборов, эта Рада может просто провалить все инициативы Зеленского. Что касается первых шагов, о которых президент сказал относительно законопроектов, я сомневаюсь, что они будут приняты", – считает Якубин.

Читайте такжеЛяшко устроил истерику на встрече с Зеленским

Возможно, сегодня проходят торги с народными избранниками о дате досрочных выборов.

"Избирательный кодекс для этих выборов вряд ли будет принят. Если Зеленский сегодня издает указ о досрочном роспуске, и его сразу опубликуют в Голосе Украине, то возникнет нюанс – нельзя менять законодательство, если уже начались выборы. И если будет принят закон, то он будет действовать для следующих выборов. И здесь возможна одна из точек переговоров. Он может предложить депутатам принять новый избирательный закон, где меняется смешанная система на пропорциональную с возможным понижение барьера. В обмен посоветует решить кадровые. А он опубликует указ о роспуске чуть позже. И возможно депутатов это устроит, а Зеленский получит компромисс с кадровыми назначениями", - добавляет Якубин.