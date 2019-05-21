Первые шаги Зеленского: политолог назвал горящие задачи президента

21 мая 2019, 14:06

Политолог спрогнозировал, чем Зеленский займется в первую очередь.

Зеленский

Новый президент удивил страну внезапными решениями, о которых заявил вчера с трибуны Верховной Рады – предложил правительству уйти в отставку и заявил о роспуске Рады. Также, он анонсировал дальнейшие действия. Это возвращение всех украинских пленных, прекращение огня на Донбассе, возвращение территорий.

Политолог Алексей Якубин спрогнозировал, чем президент займется в первую очередь.  

"Один из самых важных вопросов сейчас для Владимира Зеленского - это кадровые назначения, которые он сам не может сделать без парламента. Речь идет о президентской квоте, портфелях глав Минобороны, МИДа, СБУ", - говорит политолог в комментарии Главреду.

Также, президент может воспользоваться теми возможностями, где может получить прогресс.

"На внешнеполитической сцене он может, при желании, получить определенные плюсы. Например, Зеленский поедет на встречу с представителями нормандской четверки, и в том числе с Путиным. Она пройдет в июне в Нормандии, и там будут международные делегации самого высокого уровня. И, если Владимир будет готов, а во время выступления в Раде он сказал, что одним из приоритетов является освобождение пленных украинцев, то он может туда прилететь. Как минимум сможет обсудить этот процесс, а возможно – и запустить", - допускает Якубин.

Если говорить о внутренней политике, то эта Рада, учитывая нюанс роспуска, будет ставить палки в колеса новоизбранному гаранту.

"Здесь возникла двоякая ситуация. С одной стороны, депутаты понимают, что если они сейчас заблокируют все инициативы Зеленского, в том числе и кадровые, то их избиратель может это поставить им в вину. Мол, выбрали нового президента, а вы себя так неконструктивно ведете. А с другой стороны, учитывая приближение досрочных парламентских выборов, эта Рада может просто провалить все инициативы Зеленского. Что касается первых шагов, о которых президент сказал относительно законопроектов, я сомневаюсь, что они будут приняты", – считает Якубин.

Читайте такжеЛяшко устроил истерику на встрече с Зеленским

Возможно, сегодня проходят торги с народными избранниками о дате досрочных выборов

"Избирательный кодекс для этих выборов вряд ли будет принят. Если Зеленский сегодня издает указ о досрочном роспуске, и его сразу опубликуют в Голосе Украине, то возникнет нюанс – нельзя менять законодательство, если уже начались выборы. И если будет принят закон, то он будет действовать для следующих выборов. И здесь возможна одна из точек переговоров. Он может предложить депутатам принять новый избирательный закон, где меняется смешанная система на пропорциональную с возможным понижение барьера. В обмен посоветует решить кадровые. А он опубликует указ о роспуске чуть позже. И возможно депутатов это устроит, а Зеленский получит компромисс с кадровыми назначениями", - добавляет Якубин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский президент Украины кадровые решения роспуск Рады Алексей Якубин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:06
Первые шаги Зеленского: политолог назвал горящие задачи президента
14:02
Уволенный глава КСУ подал иск, чтобы вернуть себе должность
13:30
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку
13:16
Досрочные выборы в Раду: депутаты назвали дату
13:06
Неприкосновенность уже не спасет: ГБР открыло дело на Порошенко
12:38
СМИ узнали о "метаниях" в партии Порошенко из-за поста премьера
12:36
Полторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление
12:19
Вход свободен: Зеленский открыл ворота на Банковой
12:01
"Квартирное" дело Аллерова: экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО
11:58
"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политику мнение
11:45
Нардеп назвал возможного нового главу МИД Украины
11:38
Ляшко устроил истерику на встрече с Зеленским
11:35
Бурбак принес на консультации к Зеленскому Конституцию
11:25
Роспуска Рады не будет: политолог объяснил политический маневр Зеленского
11:05
"Ездил по паспорт РФ с любовницей": стали известны подробности встречи Пушилина с Сурковым
11:01
Ляшко закосил под Слугу народа и пересел на велосипед
10:54
Показательное выступление: зачем Гройсман подал в отставку и чем это грозит Украине
10:50
Зеленский получил уникальный шанс мнение
10:42
Роспуск парламента: к Зеленскому на Банковую пришли главы фракций
10:21
Курс валют на 21 мая: доллар и евро серьезно просели
10:16
Полторак пришел на ковер к Зеленскому
10:01
Выбросьте это из головы: килограмма больше не существует
09:50
Почему Зеленский обречен на войну с украинскими элитами мнение
09:46
На кону новый транш: миссия МВФ приехала в Украину для оценки реформ
09:30
Главные новости 21 мая: первый указ Зеленского, требование Гройсмана и мощный смерч Видео
09:26
В Украине началось ВНО-2019: график проведения, что нельзя с собой брать и когда будут результаты
08:50
Власти США пошли на уступки Huawei
08:43
Сели в лужу: Посольство Украины в США допустило грубый ляп
08:30
Почему инаугурация Зеленского была беспрецедентной мнение
08:20
Вакарчук раскрыл спонсоров своей партии Видео
08:18
Гройсман обратился к Зеленскому с просьбой
07:55
"Офигеть, как крутит": на Буковине бушевал мощный смерч, опубликовано видео Видео
07:27
Лжепророк: в чем главное отличие Вакарчука от Зеленского мнение
07:22
Зеленский подписал первый указ, опубликован документ Видео
07:15
Когда Троица 2019 в Украине Видео
06:58
Инаугурация Зеленского: как президент лишил сна нардепов и членов Кабмина мнение
06:33
Что будет с долларом: банкиры рассказали о последствиях роспуска Рады
06:04
Нибиру расколет Луну: появилась жуткая теория конца света
05:26
"Новый президент оказался злее и быстрее": политолог сравнил инаугурацию Зеленского и Порошенко
04:55
Убывающая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачу
04:07
Диетолог назвала серьезную угрозу от кофе летом
03:14
Большой шанс: астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
03:10
Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца
01:10
Пугачева подарила квартиру племяннику-дебоширу
00:53
"Определил внешнеполитический курс": журналист рассказал о встрече Зеленского с делегацией из США
00:37
Жарьте редис и пейте чай: кулинарный эксперт объяснил, нужно ли есть суп Видео
00:24
Портнов подал первый иск против Порошенко за корабли в Керченском проливе
20 мая, понедельник
23:57
Google запустила говорящий голосом пользователя переводчик
23:40
Совбез ООН поставил Россию на место по закону об украинском языке
23:12
Всех на всех: Лавров сделал предложение Зеленскому по обмену пленными
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять