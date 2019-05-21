Роспуска Рады не будет: политолог объяснил политический маневр Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Инаугурационная речь Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 мая произвела впечатление на многих. Никого не оставило равнодушным мастерство нового президента в разговорном жанре. Но некоторых поразила довольно агрессивная манера Зеленского, в которой он стал выяснять отношения с представителями двух ветвей власти.

Это – беспрецедентное поведение для новоизбранного президента, считает политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

"Думаю, что только вступающему в должность президенту сначала стоило бы дождаться ослабления противников, разобраться с парламентским большинством, а потом уже – с Кабмином. Так бы поступили спокойные политики. А Зеленский сразу резко раскритиковал Кабмин и Верховную Раду", - объяснил политолог.

По его словам, Верховной Раде теперь непросто: депутаты не поняли, что Зеленский дал им два месяца на выполнение "домашнего задания": закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о наказании за незаконное обогащение и т.д.

"На мой взгляд, президент не собирается распускать депутатов, потому что юридически это не получится. Он собирается политически давить на них с тем, чтобы никто из тех, кто находится в парламенте нынешнего созыва, не прошел в новый парламент. То есть, я думаю, что Зеленский дал понять парламентариям, мол, "если вы сделаете то, о чем я говорю, у вас есть шанс попасть в будущую ВР"", - подчеркнул Небоженко.

Конечно же, все это необычно для парламентариев, потому что они привыкли сами принимать решения, и что от них все зависит, отметил полотолог.

"Точно так же и Кабмин не привык, чтобы уже в инаугурационной речи президент ставил вопрос о замене членов правительства. Таким стартом Зеленский объединил своих противников в Кабмине и Верховной Раде. Уже сейчас звучат упреки, что он не имел права так с ними разговаривать. Было хорошо видно, что Луценко был сильно удивлен таким отношением к себе. Как же, он ведь – новый друг американского Джуллиани, друга Трампа? Как Зеленский смог поднять руку на друга американцев? Это, конечно, сенсация. Очевидно, генпрокурор был уверен, что останется на своем посту. И даже его терпеливое отношение к приехавшему Портнову не спасло его от отставки", - резюмировал Виктор Небоженко.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский созвал в Администрацию президента глав фракций.

Отметим, что накануне, сразу после церемонии инаугурации, новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

Указ о роспуске Зеленский может подписать сразу после консультаций с главами фракций, как это предусмотрено законом.