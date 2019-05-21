Роспуск парламента: к Зеленскому на Банковую пришли главы фракций

Администрация президента Украины / ZN.ua

На следующий день после инаугурации, во вторник 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский созвал в Администрацию президента глав фракций.

Отметим, что накануне, сразу после церемонии инаугурации, новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

Указ о роспуске Зеленский может подписать сразу после консультаций с главами фракций, как это предусмотрено законом.

Официальная причина роспуска - в Раде уже несколько лет де-факто нет коалции. Это дает президенту право роспуска.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следущий созыв парламента.

Барьер в пять процентов, если бы выборы состоялись сегодня, перешагнули бы только партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, БПП и Батькивщина.

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию Слуга народа готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за Оппозиционную платформу – За жизнь – 8,1% (10,9%), Блок Петра Порошенко – 7,8% (10,6%), Батькивщина – 6,7% (9,1%).

Другие партии не пользуются особой популярностью у украинцев.

За Честь и силу Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов, за Гражданскую позицию – 3,7%, за Оппозиционный блок – 2,6%, за Радикальную партию – 2,4%, за ВО Свобода – 1,8%, за объединение Самопомич – 1,5%.

Новосозданная партия Святослава Вакарчука набрала бы всего 0,7% голосов опрошенных.

Напомним, ранее в партии Народный фронт заявили, что новый президент Украины Владимир Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Верховной Рады.

В свою очередь, политолог Алексей Якубин рассказал, что у Владимира Зеленского были все политико-конституционные основания распустить парламент.