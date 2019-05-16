Проходной барьер в Раду преодолевают только четыре партии - социологи

Партия Владимира Зеленского может набрать больше всего голосов на предстоящих парламентских выборах / УНИАН

Только четыре партии на данный момент способны пройти в следущий созыв парламента.

Такие данные по результатам опроса опубликовали социологическая группа Рейтинг, центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований им. Яременко.

Барьер в пять процентов, если бы выборы состоялись сегодня, перешагнули бы только партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, БПП и Батькивщина.

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию Слуга народа готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за Оппозиционную платформу – За жизнь – 8,1% (10,9%), Блок Петра Порошенко – 7,8% (10,6%), Батькивщина – 6,7% (9,1%).

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Другие партии не пользуются особой популярностью у украинцев.

За Честь и силу Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов, за Гражданскую позицию – 3,7%, за Оппозиционный блок – 2,6%, за Радикальную партию – 2,4%, за ВО Свобода – 1,8%, за объединение Самопомич – 1,5%.

Новосозданная партия Святослава Вакарчука набрала бы всего 0,7% голосов опрошенных.

Напомним, на заседании 16 мая Верховная Рада определилась с датой инаугурации Владимира Зеленского.