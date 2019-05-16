Инаугурация Зеленского: Верховная Рада назначила дату церемонии

Депутаты голосовали за семь законопроектов с разными датами.
Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначили на 20 мая.
Такое решение приняла Верховная Рада на своем заседании 16 мая.
Уточним, что проект постановления о проведении инаугурации 20 мая подал внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Документ зарегистрировали в Раде 7 мая.
Отметим, что всего в Верховной Раде были зарегистрированы восемь проектов постановления об инаугурации нового президента, один проект отозвали.
Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел вопрос инаугурации Владимира Зеленского 15 мая, после чего его включил их в повестку дня.
Следует подчеркнуть, что народные избранники должны были сделать это еще 14 мая, но решили заняться законом о тотальной украинизации, посчитав, что это важнее присяги нового президента.
Депутаты 16 мая голосовали за семь законопроектов с разными датами - 17 мая, 19 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая, 1 июня, 2 июня.
Читайте такжеАстролог – о дате инаугурации Зеленского: почему 1 июня – самый благоприятный для этого день
Напомним, ранее Главред разбирался, когда нового президента могут привести к присяге.
Также ранее Владимир Зеленский раскритиковал парламент за решение отложить вопрос об инаугурации нового президента Украины. Он опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".
Во вторник, 14 мая, в Раде рассмотрение проекта постановления о дате инаугурации Зеленского отложили.
В качестве утешения Порошенко дал Зеленскому напутственный совет.
Также к действующему президенту Украины Петру Порошенко обратились представители стран Большой семерки. Они попросили его наконец передать власть новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщается в Twitter G7.
Инаугурация Владимира Зеленского
Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.
Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июн, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.
Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".