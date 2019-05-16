Инаугурация Зеленского: Верховная Рада назначила дату церемонии

Зеленский / Reuters

Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначили на 20 мая.

Такое решение приняла Верховная Рада на своем заседании 16 мая.

Уточним, что проект постановления о проведении инаугурации 20 мая подал внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Документ зарегистрировали в Раде 7 мая.

Отметим, что всего в Верховной Раде были зарегистрированы восемь проектов постановления об инаугурации нового президента, один проект отозвали.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел вопрос инаугурации Владимира Зеленского 15 мая, после чего его включил их в повестку дня.

Следует подчеркнуть, что народные избранники должны были сделать это еще 14 мая, но решили заняться законом о тотальной украинизации, посчитав, что это важнее присяги нового президента.

Депутаты 16 мая голосовали за семь законопроектов с разными датами - 17 мая, 19 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая, 1 июня, 2 июня.

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Напомним, ранее Главред разбирался, когда нового президента могут привести к присяге.

Также ранее Владимир Зеленский раскритиковал парламент за решение отложить вопрос об инаугурации нового президента Украины. Он опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Во вторник, 14 мая, в Раде рассмотрение проекта постановления о дате инаугурации Зеленского отложили.

В качестве утешения Порошенко дал Зеленскому напутственный совет.

Также к действующему президенту Украины Петру Порошенко обратились представители стран Большой семерки. Они попросили его наконец передать власть новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщается в Twitter G7.