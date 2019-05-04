Зеленский определился с датой инаугурации и написал письмо Парубию

Зеленский озвучил приемлемую дату инаугурации / Фото: Facebook/Андрей Тетерук

Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский назвал наиболее приемлемую для себя дату инаугурации.

"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрей Парубию", - написал Зеленский в Facebook.

Новоизбранный глава государства обнародовал текст письма к Парубию. И высказал убеждение, что депутаты Верховной Рады 14 мая на заседании поддержат инициативу, поскольку всем важно как можно скорее приступить к работе. Зеленский подчеркнул, это касается и парламента.

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - подытожил Зеленский.

Напомним, на встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским посчитали необходимым прийти не все руководители парламентских фракций.