"Есть несколько ходов": Зеленский рассказал о подготовке ответа на раздачу паспортов РФ на Донбассе

4 мая 2019, 15:58

Владимир Зеленский ответил на вопрос о выдаче российских паспортов жителям ОРЛДО.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

В ответ на решение России о выдаче паспортов РФ на оккупированной части Донбасса Украина подготовит "нескольких ходов", заявил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем", - отметил Зеленский в комментарии журналистам, передает УНИАН.

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Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

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27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

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Донбасс Россия Владимир Зеленский паспорта
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