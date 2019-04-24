С барского плеча: Путин упростил получение российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, благодаря которому упрощается получение российского гражданства для людей, проживающих на территориях оккупированных боевиками из группировок "ЛНР" и "ДНР".

Полный текст документа выложен на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, теперь заявление о получении паспорта РФ, поданное жителями временно оккупированных территорий, в Федеральной миграционной службе должно рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. Во всех остальных случаях срок составляет от трех до полугода и может быть продлен в любой момент.

Читайте такжеБудет ли раздача российских паспортов жителям "ЛДНР" и чем это грозитНапомним, ранее В "ДНР" боевики сформировали специальный отдел для работы с документами, который будет раздавать российские паспорта. До этого, в конце 2018-го, Владимир Путин своим указом убрал препятствие для удаленной раздачи российских паспортов в Украине. С тех пор он самолично определяет категории граждан иностранных государств, которые в упрощенном порядке смогут получать российское гражданство.