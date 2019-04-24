С барского плеча: Путин упростил получение российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса

Полный текст указа Владимира Путина уже выложен на сайт Крмеля.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, благодаря которому упрощается получение российского гражданства для людей, проживающих на территориях оккупированных боевиками из группировок "ЛНР" и "ДНР".
Полный текст документа выложен на официальном сайте Кремля.
Согласно документу, теперь заявление о получении паспорта РФ, поданное жителями временно оккупированных территорий, в Федеральной миграционной службе должно рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. Во всех остальных случаях срок составляет от трех до полугода и может быть продлен в любой момент.
Читайте такжеБудет ли раздача российских паспортов жителям "ЛДНР" и чем это грозитНапомним, ранее В "ДНР" боевики сформировали специальный отдел для работы с документами, который будет раздавать российские паспорта. До этого, в конце 2018-го, Владимир Путин своим указом убрал препятствие для удаленной раздачи российских паспортов в Украине. С тех пор он самолично определяет категории граждан иностранных государств, которые в упрощенном порядке смогут получать российское гражданство.