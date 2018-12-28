Путин убрал препятствие для удаленной раздачи российских паспортов в Украине

Президент РФ поставил свою подпись под соответствующим официальным документом.
Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под законом о порядке упрощенного получения российского гражданства.
Такое сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости". Документом предусматривается, что Владимир Путин может определять категории иностранных граждан, которые в упрощенном порядке смогут получить гражданство РФ.
В первую очередь в законе идет речь о "соотечественниках, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима".
Напомним, ранее Путин во время своей традиционной пресс-конференции рассказал подробности о выдаче гражданства РФ украинцам.