Путин убрал препятствие для удаленной раздачи российских паспортов в Украине

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под законом о порядке упрощенного получения российского гражданства.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости". Документом предусматривается, что Владимир Путин может определять категории иностранных граждан, которые в упрощенном порядке смогут получить гражданство РФ.

В первую очередь в законе идет речь о "соотечественниках, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима".

Напомним, ранее Путин во время своей традиционной пресс-конференции рассказал подробности о выдаче гражданства РФ украинцам.