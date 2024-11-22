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Известная топ-модель призналась в тяжелой зависимости

Анна Подгорная
22 ноября 2024, 01:30
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Эль Макферсон рассказала, как алкоголь стал ее лучшим другом в борьбе с тревожностью.
Эль Макферсон
Эль Макферсон новости - Эль Макферсон раскрыла подробности своей борьбы с алкогольной зависимостью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Модель пристрастилась к алкоголю в погоне за образом идеальной жизни
  • Макферсон быстро скатилась от бокала за ужином до провалов в памяти

Австралийская супермодель Эль Макферсон в конце 90-ых была на пике: у нее была прекрасная карьера, богатый и обходительный возлюбленный и двое чудесных малышей - просто пасторальная картинка. Однако за ней скрывалась усталая, одинокая и зависимая от алкоголя женщина, которая очень боялась что ее идеальность однажды рухнет.

В своих недавних мемуарах "Эль: Жизнь, уроки и доверие к себе", фрагменты которых приводит Daily Mail, модель рассказала, как от бокала вечером, чтобы расслабиться, дошла до полного отключения сознания. "Всем казалось, что моя жизнь прекрасна. Внешне я отлично справлялась со своими обязанностями, но глубоко внутри мне было очень тяжело. ... Я вставала утром, пробегала шесть миль и завтракала кофе. Часто я пила после того, как уложила детей спать. Я садилась одна, выпивала рюмку водки, а потом писала списки дел и письма родным. Я занималась домашними делами, слушала музыку примерно до 11 вечера, а потом ложилась спать и отрубалась", - признается Макферсон.

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При этом она отчаянно старалась показать всем, что может без проблем совмещать работу, дом, двоих детей, и оставаться при этом веселой спутницей и партнером для своего избранника. "Мне нравилось проводить время с Арки (Арпад Бюссон - прим. редактора), и... я хотела доказать ему, что буду его партнером в развлечениях и бизнесе, будучи при этом матерью его сыновей. Я выходила в свет, пила, веселилась и так снова и снова. Все повторялось: я катилась вниз по ужасной спирали", - вспоминает Эль.

При этом она отмечает - были моменты, когда она начинала "вырубаться" прямо во время вечеринок: "Я могла говорить с кем-то, а потом забыть посреди разговора, о чем мы беседовали. На меня смотрели недоуменно, ожидая, что я продолжу".

В 2003 году, примерно через полгода после рождения второго сына, Макферсон все же приняла судьбоносное решение, и поборола свою привычку. В прошлом году она отметила 20 годовщину своей трезвости, но даже сегодня модель посещает клуб Анонимных алкоголиков.

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Кто такая Эль Макферсон?

Эль Макферсон - австралийская топ-модель, актриса и дизайнер. Рекордные шесть раз появлялась на обложке Sports Illustrated Swimsuit, сообщает Википедия.

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